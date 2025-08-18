En un giro histórico, Bolivia se inclinó hacia la derecha tras 20 años de gobiernos de izquierda. Con el 95% de las actas escrutadas, el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) indicó que Rodrigo Paz Pereira obtenía el 31,70% de los votos, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga con el 27,20%, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta el 19 de octubre. El empresario Samuel Doria Medina, favorito de las encuestas, quedó tercero con 19,60% y reconoció la derrota, asegurando que apoyaría a Paz Pereira si no llegaba al balotaje el MAS. Esta definición representa un quiebre político, ya que por primera vez desde 2005 el oficialismo perdería la posibilidad de gobernar. El MAS presentó como candidato a Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno, tras la renuncia del presidente Luis Arce a la reelección; del Castillo obtuvo un magro 3,16%, suficiente para mantener la personalidad jurídica del partido según la ley electoral. Evo Morales, impedido de postularse, lideró en semanas recientes una campaña para anular votos.

Rodrigo Paz Pereira, sorpresa electoral, es exdiputado, exalcalde y actual senador, nacido en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres; su padre es el expresidente Jaime Paz Zamora. Economista con formación en relaciones internacionales, hizo su carrera política en Tarija y fue alcalde entre 2015 y 2020, derrotando al MAS. Participó en 2019 en la Coordinadora de la Defensa de la Democracia contra el supuesto fraude de Morales. Esta vez se presentó por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de Policía Edman “Capi” Lara, conocido por denunciar corrupción en la institución. Paz Pereira prometió mano dura contra la corrupción, reforma judicial, recorte de gastos superfluos y descentralización de recursos; de ganar, el Senado quedaría bajo Lara, obligándolo a generar consensos en el Congreso.

Además del presidente y vicepresidente, se renovarán los 130 integrantes de Diputados y los 36 del Senado. Bolivia enfrenta escasez de dólares y combustibles, con una inflación interanual cercana al 25%, la más alta en 17 años. La votación transcurrió de manera tranquila con incidentes aislados, el más relevante en el Chapare, donde detonaron una dinamita cerca del colegio donde votaba Andrónico Rodríguez, exaliado de Morales, quien fue agredido con piedras sin sufrir daños personales.