Javier Milei se enteró durante el vuelo presidencial —acompañado por su hermana Karina y una comitiva numerosa— que la Cámara Electoral había rechazado de forma definitiva la solicitud para reimprimir boletas en la provincia de Buenos Aires. Así, La Libertad Avanza deberá competir con José Luis Espert, quien ya había renunciado, como figura principal. Santiago Caputo, parte del estratégico “triángulo de hierro”, recibió la misma noticia desde Washington, adonde había viajado con parte de su equipo antes del arribo del resto del gabinete presidencial. El oficialismo ya anticipaba un fallo desfavorable y, desde el fin de semana, se enfocó en respaldar la candidatura de Diego Santilli, la nueva apuesta del Ejecutivo para achicar la diferencia de 14 puntos sufrida en las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Aunque en La Libertad Avanza reconocen la relevancia de las legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la prioridad inmediata es Washington. Por eso, la cúpula del Gobierno viajó entre ayer y hoy a la capital estadounidense, a poco más de una semana del cierre de campaña, con el objetivo de consolidar el apoyo financiero por parte del gobierno republicano. Este martes, Donald Trump y Milei formalizarán el acuerdo en el Salón Oval. “Make Argentina Great Again”, bromeó anoche uno de los funcionarios presentes. La semana pasada, el Ejecutivo recibió un respaldo sin precedentes del Tesoro de EE.UU., que incluyó una intervención en el mercado argentino y un swap confirmado por USD 20.000 millones. Ayer, los bonos de deuda subieron y el dólar cayó. El domingo, Luis Caputo afirmó que el esquema de bandas cambiarias continuará tras los comicios, aunque su sostenibilidad sigue generando incertidumbre para el escenario postelectoral.