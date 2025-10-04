En plena campaña electoral y en medio de la controversia que vincula a José Luis Espert con el narcotráfico, el presidente Javier Milei arribó a Santa Fe para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza que participarán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Posteriormente, el jefe de Estado viajará a Entre Ríos para mantener un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

El mandatario recorrerá cinco de los ocho distritos que eligen senadores y otros cuatro con gran cantidad de votantes para fortalecer a sus candidatos: Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires.