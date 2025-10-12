Fuentes del Gobierno y del Ejército israelí señalan que la liberación de los rehenes en Gaza se espera para la madrugada, hora local, del lunes 13 de octubre. Por su parte, funcionarios de Hamás señalaron que la liberación tendrá lugar desde tres puntos de Gaza y que el grupo ya terminó de trasladar a los secuestrados a los lugares desde donde serán puestos en libertad. Entretanto, está prevista la visita del presidente Donald Trump a Israel, donde, según anticipó el vicepresidente J.D. Vance, se reunirá con los liberados. Posteriormente, el líder de la Casa Blanca llegará a Egipto, donde se unirá a la cumbre para oficializar el llamado “plan de paz”, impulsado por EE. UU.