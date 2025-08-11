Encuentro crucial en Casa Rosada: los líderes bonaerenses de LLA acuerdan la estrategia a tres días del evento de Milei en La Plata

La Casa Rosada volvió a ser el lugar donde los estrategas de la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires se reunieron para coordinar los próximos pasos de la agenda violeta, de cara al acto que Javier Milei encabezará en La Plata en pocos días. Sebastián Pareja, jefe de campaña provincial y principal armador de LLA en la provincia, llegó pasadas las 11 a Balcarce 50 para encontrarse con Santiago Caputo, asesor presidencial, y discutir las primeras estrategias de la semana.

A las 12 estaba previsto un encuentro más amplio que, además de Pareja y Caputo, contaría con la presencia de Karina Milei, presidenta nacional de LLA; Eduardo “Lule” Menem, armador nacional; y Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia. Según fuentes oficiales, este grupo funciona como una Mesa Política adaptada a la campaña bonaerense. En esa reunión se definirán las actividades provinciales y se ultiman detalles para el lanzamiento del acto en La Plata.

Como informó Infobae, Milei encabezará un acto de apertura de campaña en el estadio del Club Atenas, con capacidad para unas 6000 personas, con la intención de llenarlo y mostrar fuerza política. Este evento no solo apunta a marcar el inicio en la Octava Sección Electoral, que incluye La Plata y donde Francisco Adorni se presenta como primer candidato a diputado provincial, sino también busca ser un preludio para la campaña nacional. Por eso, el oficialismo quiere que participen todos los ministros que puedan asistir.

En Buenos Aires, la estrategia del oficialismo busca replicar el éxito logrado en la Ciudad de Buenos Aires, donde Manuel Adorni logró más del 30 % de los votos y relegó al PRO al tercer puesto, alterando el equilibrio político. La diferencia es que en esta oportunidad, LLA y PRO acordaron la alianza antes de los comicios, apostando por la unidad para competir contra el Partido Justicialista.

La contienda bonaerense tiene una importancia que trasciende lo local, ya que se considera clave para las elecciones nacionales de octubre, donde se definirá la composición del Congreso. Por eso, la campaña se planifica en dos niveles: asegurar un buen desempeño en la provincia y preparar el terreno para la disputa nacional. En los últimos días, Pareja y Caputo han mantenido reuniones en Casa Rosada para ajustar la estrategia de comunicación.

A fines de junio, Milei ya había estado en La Plata para cerrar el “Congreso libertario” ante cientos de militantes, donde criticó duramente al gobernador Kicillof, calificándolo de “último zar de la miseria” y heredero de un modelo fallido que limita la libertad de las personas. Ese evento marcó el inicio de su participación directa en la campaña local, que ahora se intensifica con la cercanía de las elecciones.

Mientras tanto, las candidaturas nacionales aún no están definidas. Solo se confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de diputados, y el PRO comunicó que ocupará los tres lugares “entrables” que le corresponden: Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro. En los próximos días, Pareja deberá reunirse con Karina Milei para completar los nombres restantes, ya que el plazo para presentar la lista ante la Justicia Electoral vence el domingo próximo.