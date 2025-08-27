Los primeros hallazgos sobre el celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mostraron que se borraron mensajes del dispositivo, según determinaron los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

El teléfono comenzó a usarse en septiembre de 2024, posterior a la fecha de los audios filtrados. Fue secuestrado el pasado viernes y entregado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi. Los peritos indicaron que hay mensajes borrados en las fechas de los audios atribuidos a Spagnuolo sobre supuestos sobornos de la droguería Suizo Argentina. Este borrado, que podría recuperarse, se habría hecho de manera manual en mensajes puntuales de WhatsApp. Hasta ahora no se encontraron mensajes relevantes, aunque se sospecha que pudieron eliminarse chats con el presidente Javier Milei o su hermana Karina.

Además, hay otro celular secuestrado en la casa de Spagnuolo en Pilar que no pudo peritarse por estar dañado. Los peritos aplicarán procedimientos similares a los celulares de otros involucrados. El martes se allanó Nordelta y se secuestraron videos para reconstruir los movimientos de Jonathan Kovalivker ante la llegada policial.

El accionista de Suizo Argentina se presentó días después en tribunales para entregar su celular apagado y sin clave.