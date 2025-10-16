La repentina muerte de Hernán Damiani, a los 65 años, generó una gran conmoción en el ámbito político de Misiones, donde era considerado una de las figuras más influyentes dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial. El político sufrió una descompensación en plena transmisión en vivo mientras participaba de un debate en un canal de streaming y debió ser trasladado a un hospital local. Una vez ingresado al Hospital Madariaga de Posadas, el personal médico confirmó su fallecimiento, presuntamente a causa de un infarto que interrumpió su intervención en el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming. En el mismo panel se encontraban el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, el conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, y Aída Vaztique, entre otros invitados.

Tras confirmarse la muerte del candidato a diputado nacional, Doroñuk emitió un comunicado en nombre de la empresa de streaming solicitando que no se difundieran las imágenes del momento en que el radical se descompensó al aire. “Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que, por favor, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia”, expresó el conductor, quien además agregó: “quienes profesan la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea”. Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, compartió un mensaje de condolencias por el trágico hecho: “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones”, concluyendo con: “Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

A lo largo de su trayectoria, Damiani desempeñó cargos destacados en la política misionera y nacional. Fue presidente de la UCR de Misiones, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas. También formó parte de la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, dejando una huella importante en la institucionalidad local.

En reconocimiento a su labor, el Honorable Consejo Deliberante de Posadas lo homenajeó a fines de agosto de 2024, tras una moción presentada por el concejal Pablo Velásquez, quien señaló que fue un “merecido reconocimiento a quien desde su lugar busco el recambio político e intento desde el ejemplo y la palabra; formar nuevas generaciones”.

Al momento de su fallecimiento, Damiani seguía activo en la política como candidato suplente a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, ocupando el segundo lugar de la lista, acompañado por Susana Wendt y Gladys Mabel Varga como primera y tercera suplente, respectivamente. Su postulación integraba la nómina encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, quienes competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La UCR de Misiones había confirmado que esta sería su única lista, sin formar alianzas.

“Este año con nombre propio y convicciones firmes, sin ataduras ni frentes que nos condicionen”, expresaron en un comunicado emitido el 15 de agosto de este año. Y añadieron: “Resaltando los principios y valores que son patrimonio histórico del partido, los radicales misioneros pedimos el acompañamiento de toda la ciudadanía”.

A raíz de su fallecimiento, el puesto de segundo suplente en la lista quedará vacante, aunque hasta el momento no se informaron modificaciones debido a la reciente noticia.