Este martes a las 14, la Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión especial convocada por el legislador Rodrigo de Loredo para tratar el financiamiento de las universidades y otros asuntos importantes. Esta convocatoria llega en un contexto de fuertes reclamos de las instituciones educativas de todo el país por los severos ajustes y recortes en su presupuesto, a pesar del reciente acuerdo entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno nacional.

Además del financiamiento universitario, otros temas listados en la convocatoria incluyen la declaración de la emergencia presupuestaria nacional de las obras sociales de las universidades, la promoción de la economía del conocimiento, la declaración de la emergencia presupuestaria en el nivel superior de educación y la tarifa diferencial de gas y electricidad para universidades y terciarios.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, habló sobre este tema en la radio AM 750 y criticó a la UCR por sus actitudes "ambivalentes". Osuna recordó que la UCR convocó a una sesión especial hace dos meses, pero no dio quórum. "Nosotros hicimos, tanto UxP como legisladores de izquierda y de otros bloques que acompañaron, una solicitud de sesión especial para tratar el tema de las universidades y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). A esa sesión la UCR no le dio quórum", agregó.

Osuna señaló que la situación actual, agravada por la tensión generada en la comunidad universitaria debido al acuerdo exclusivo para la UBA, es resultado de la incoherencia en el tratamiento del financiamiento de la educación. "Estamos ante un panorama en el que las universidades públicas argentinas están en una situación crítica. También lo está el resto del sistema educativo", concluyó.

Esta sesión especial en la Cámara de Diputados busca abordar de manera integral los desafíos financieros que enfrentan las universidades públicas en Argentina, considerando tanto el financiamiento operativo como el apoyo específico para docentes a través del FONID. La discusión se espera intensa, dado el impacto que estos temas tienen en la calidad y sostenibilidad de la educación superior en el país.