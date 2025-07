El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que se reunirá con los gobernadores en medio de la tensión por el reclamo de fondos. El funcionario se encontrará con algunos jefes provinciales en La Rural, donde se desarrolla la megamuestra del campo, y señaló que "llevará tiempo" resolver los problemas de infraestructura en los distritos que exigen los mandatarios provinciales.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos confirmó que asistirá al cóctel que se celebrará por la tarde en La Rural, al que asistirán algunos gobernadores: "Voy a ir, me invitó (el presidente de la Sociedad Rural) Nicolás Pino, si hay gobernadores los voy a saludar con toda amabilidad y conversaremos".

El jefe de Gabinete puntualizó, a pesar de las duras palabras del presidente Javier Milei hacia los gobernadores: "No estamos en una guerra, estamos en una situación difícil donde hay que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el Gobierno central. Ajustes que hizo Nación, por ahí, con ajustes que no hicieron muchos gobernadores, eso en un momento electoral genera debate".

Francos también admitió que, al menos por ahora, no tienen garantizados los votos para mantener los vetos a leyes como los aumentos en jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que aseguró que derogarán, aunque aún no lo hicieron: "No sé si conseguiremos sostener los vetos en Diputados, sí sabemos que vamos a vetar, sobre todo las leyes aprobadas".