Guillermo Francos repudió el uso de inteligencia artificial para falsificar un video de Mauricio Macri.

Tras emitir su voto el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, repudió este domingo la viralización de un video falso generado con inteligencia artificial en el que se simuló la voz y la imagen del expresidente Mauricio Macri, y aseguró que “está mal” utilizar esa tecnología con fines políticos. En contraste con la reacción más ambigua del presidente Javier Milei, Francos remarcó que deben identificarse los responsables de la operación.

Los periodistas le consultaron a Francos sobre la acusación que realizó Macri contra La Libertad Avanza como posible autor de la maniobra. Si bien no descartó que existan elementos concretos, sostuvo que no conoce quiénes fueron los responsables y llamó a judicializar el asunto: “No sé quiénes son los responsables, pero si (Mauricio) Macri tiene pruebas, tendrá que demostrarlo ante la Justicia”.