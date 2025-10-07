El empresario argentino Federico “Fred” Machado habló por primera vez tras el escándalo que llevó a la renuncia de José Luis Espert como candidato en Buenos Aires. El ejecutivo, actualmente bajo prisión domiciliaria y a la espera de una posible extradición a Estados Unidos por una causa de narcotráfico, reconoció en una entrevista con Ignacio Ortelli en radio Rivadavia que brindó apoyo económico al diputado liberal cuando iniciaba su carrera política en 2019 como candidato presidencial.

Machado contó que conoció a Espert ese mismo año, de manera fortuita. “A José Luis Espert lo conozco en 2019, de casualidad. Yo nunca tuve interés en la política. Lo conozco porque lo vi hablar, me gustó cómo hablaba. Espert, en aquel momento, era totalmente diferente al del 2025 o 2024, no era un tipo agresivo”, relató. Explicó que su acercamiento surgió por afinidad personal y por su deseo de ayudar, no por intereses políticos ni económicos. “Siempre ayudaba a organizaciones sociales en Argentina, pero no de las que no hacen nada como las de Grabois, gente que hacía. A pequeña escala. No era multimillonario. Lo demás es boludez”, aclaró.

Según su versión, el propio Espert le solicitó apoyo financiero. “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, recordó que le dijo el diputado. Machado negó ser “el financista millonario” que se difundió públicamente y aseguró que solo colaboró en aspectos logísticos para que Espert pudiera moverse y presentar su libro en distintas ciudades.

Explicó que su aporte inicial consistió en cubrir gastos básicos de traslado y organización. “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, señaló. También mencionó una reunión clave en la casa de Luis Rosales, compañero de fórmula de Espert en 2019, donde participó el consultor político estadounidense Dick Morris.

Machado recordó: “Me dicen: ‘Rosales es muy amigo de Dick Morris. Entonces, Dick Morris aceptó venirse gratis hasta acá, pero bueno, ¿vos le pagarías el hotel y el pasaje?’”.

“¿Te ayuda eso?”, repreguntó Machado. “Sí, sí, me ayuda porque Dick Morris tiene un gran nombre. Dick Morris hace cuarenta años, hacía llorar a Clinton’”, le respondieron.

De acuerdo con su testimonio, él mismo cubrió los costos del viaje y la estadía del asesor norteamericano. “Fui al hotel, lo busqué, y después fuimos todos a la casa de Rosales a planear la estrategia. Era todo muy precario, entre sándwiches y Coca-Cola, nada que ver con la idea de una estructura multimillonaria”, recordó. “Una vez más, el apoyo era puntual, no fue un megapresupuesto de campaña”.

El empresario calculó que su contribución total rondó los USD 150 mil destinados a actividades proselitistas.

Además, reconoció haber contratado a Espert para una asesoría vinculada con un proyecto minero en Guatemala por más de USD 200 mil. “Los doscientos mil es porque yo ahí le cuento a él, le digo: ‘Mirá, tengo este proyecto, está muy desorganizado’. Él me dice que hace consultorías, que es muy buen economista. ‘Podemos firmar una asesoría’, le propuse”.

Según contó, Espert aceptó el acuerdo pero pidió postergarlo hasta después de la campaña. “Yo no me acuerdo la cifra final, eran más, era en cuotas, hay un contrato firmado, él (por Espert) lo apostilló y me mandó una copia”, dijo. Más tarde, en 2021, volvieron a hablar y, según Machado, el legislador le habría dicho: “Por vos me inmolo o a mí me inmolan”. Desde entonces no volvieron a tener contacto.

Machado aclaró que cuando Espert le pidió ayuda todavía no estaba implicado en la causa judicial por narcotráfico. “La cagada de Espert fue haberme negado, no haberme reconocido y decir ‘me dio una mano’, no sé significativa o no, pero acá están los hechos”, opinó.

Dijo también que viajó con Espert en dos ocasiones y que el economista utilizó un avión que él puso a disposición para la campaña, aunque no recuerda cuántos vuelos realizó. “Él tuvo un avión disponible, igual entre gitanos no nos tiremos las cartas; acá los políticos son todos delincuentes que se pagan las campañas con obra pública y aportes”, agregó.

“¿Por qué elegiste a Espert?”, le consultaron. “Porque Espert me parecía un tipo con una causa noble, pero no era el Espert de ‘cárcel o bala’”.

Sobre su fortuna, explicó que la construyó “trabajando duro, amando lo que hacía”. “La aviación es una industria de capital intenso, empezás vendiendo un avión chico, después uno más grande y cuando te querés acordar estás vendiendo un jet... en la economía más grande del mundo, tener un avión privado es como tener una bicicleta, quizás acá en Argentina no lo entienden”, expresó.

Respecto a la causa judicial en Estados Unidos, sostuvo: “Yo llego a Guatemala de casualidad, nunca conocí narcos. Me investigan porque tenía una empresa vinculada a la aviación y fideicomisos, que usaba para comprar y vender aviones. La acusación dice que aviones registrados a nombre de un trust que yo manejaba fueron usados por otros para el tráfico, pero no hay pruebas de que yo participara en delitos”. Y reafirmó: “Nunca me drogué, nunca transporté drogas. Nunca nadie vino a proponerme nada ilegal”.

Aseguró que la confusión proviene de la naturaleza del negocio aeronáutico. “El que gana mil dólares por mes ve cien mil dólares como mucho, pero en la aviación los valores son otros. Yo armé mi patrimonio trabajando duro afuera, no con cuestiones ilícitas”, afirmó.

Machado relató que en 2021 le contó a Espert sobre la causa judicial y que el economista le respondió: “Yo te creo”. Cuestionó luego que el diputado negara públicamente su vínculo. “Lo raro es que después Espert negara que hubo vínculo conmigo, cuando era imposible negar que existieron los aportes y la relación”, señaló.

Finalmente, sobre su situación judicial actual, expresó: “Yo nací y voy a morir en Argentina. Sigo en contacto con la fiscalía en Estados Unidos, que sabe que no tengo nada que ver con el narcotráfico. La comunicación se interrumpió cuando estalló esto, pero nunca oculté nada. Ahora Dios sabrá”.

Cerró la entrevista mencionando el impacto personal del proceso judicial y el aislamiento que sufrió: “El único que te reconoce es tu madre y tu perro. Lo demás es ruido”.