Guillermo Francos encabezó un nuevo encuentro del Consejo de Mayo, enfocado en la reforma tributaria

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este lunes una nueva reunión del Consejo de Mayo en la Casa Rosada para avanzar en el diseño de la reforma fiscal incluida en los 10 puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

A los seis representantes fijos de cada sector se sumaron en esta ocasión los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo); los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional y miembro del equipo económico del PRO; Lisandro Nieri, del bloque de la UCR; y Martín Kerchner Tomba, senador provincial y contador. También participaron el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. Fue la cuarta reunión del organismo, que busca presentar en diciembre un informe final en el Congreso. Las anteriores estuvieron centradas en la reforma laboral y la educación.

Al finalizar el encuentro, que se extendió poco más de dos horas, Rappallini comentó: “Cada miembro del consejo planteó su propuesta y estuvimos analizándolas. Vamos a tener diversas reuniones para ir conjugando las distintas posturas y tener un proyecto común para presentar el 11 de diciembre”. Reconoció coincidencias entre los participantes y, aunque señaló que llevará tiempo, se mostró optimista en alcanzar un consenso. “Argentina tiene una presión fiscal del 52% y solo recauda el 28%. Lo que planteamos es que gran parte corresponde a la informalidad”, detalló.

Por otro lado, el titular de la UIA reiteró su reclamo por la eliminación de las retenciones cero a granos y subrayó la necesidad de una reforma que reduzca impuestos distorsivos. “Es un pedido que venimos haciendo desde el año pasado: la baja de retenciones para la exportación. En junio se redujo casi el 80% en los sectores industriales, pero aún queda pendiente el sector automotriz, acero y aluminio”, sostuvo. Además, advirtió sobre la caída del empleo y la actividad, y expresó preocupación por las tensiones financieras de las últimas semanas.