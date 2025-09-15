Hoy el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2026: cuáles son las cifras previstas

El presidente Javier Milei presentará este lunes el proyecto de Presupuesto 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral de octubre y tras la derrota en las legislativas bonaerenses. Se suman las tensiones por los vetos a la ley de reparto de ATN, al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, impulsada por la crisis del Hospital Garrahan. Se espera que la propuesta siga la línea del informe técnico reciente del FMI, que detalla los números fiscales para 2025 y 2026. La vocera del Fondo, Julie Kozack, señaló que esperan “con interés” el presupuesto, con el objetivo de afianzar las reformas fiscales y consolidar lo logrado hasta ahora. Según el IARAF, del documento del organismo surge que el gasto primario se mantendría casi constante en términos del PBI entre 2024 y 2026, con una reducción de 4,5 puntos respecto de 2023 que se sostendría. Los ingresos rondarían el 16,7% del PBI entre 2023 y 2025, con un aumento al 17,3% en 2026.

Ese incremento, con gasto primario estable, llevaría el superávit primario del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026. No obstante, dado que el pago de intereses crecería más que el resultado primario, el superávit fiscal de 2025 (0,37% del PBI) se reduciría a un equilibrio en 2026. En ese marco, Nadin Argañaraz, titular del IARAF, destacó la importancia de observar las proyecciones macroeconómicas que e

l Gobierno plantea para 2026 en materia de PBI, inflación, consumo, exportaciones e importaciones. También subrayó que será clave conocer la política tributaria prevista, en especial tras la baja del impuesto PAIS, y cómo impactarán las acciones de política y administración tributaria. En cuanto al gasto, remarcó que los recientes vetos y sus rechazos en el Congreso ponen el foco en qué alternativas propone el Ejecutivo para 2026, particularmente en inversiones públicas y en la relación fiscal con las provincias. El Staff Report del FMI incluyó un gasto primario del 15% del PBI, similar al de 2025, y la discusión sobre gasto tributario, con la posibilidad de eliminar exenciones o beneficios sectoriales para aumentar la recaudación.

Argañaraz advirtió que el debate será intenso en el Congreso y que, con el recambio legislativo de diciembre, probablemente se postergue la discusión central hasta entonces.

En paralelo, la consultora Invecq resaltó la coexistencia de dos realidades: inflación controlada en torno al 2% mensual con escaso traslado de la devaluación, y una actividad estancada desde fines de 2024 con signos crecientes de contracción, sobre todo en sectores urbanos que generan empleo. LCG planteó que la recuperación económica en los próximos dos años exige recomponer tres pilares: legitimidad política, articulación institucional y expectativas económicas. En cuanto a la articulación, necesaria para la aprobación del Presupuesto, advirtieron que el Gobierno dio señales de un cambio de estrategia tras la derrota bonaerense, con autocríticas y la creación de mesas ejecutivas para coordinar soluciones.

De todas formas, la consultora señaló que aún resta comprobar la eficacia de estas iniciativas, ya que la articulación política no forma parte del estilo del Gobierno y, tras una estrategia de confrontación, no es seguro que logre una recepción favorable. LCG destacó que la reacción de varios gobernadores invitados a dialogar fue de cautela y desconfianza, reforzada luego por los vetos a la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y la distribución de ATN. Esta vez, incluso el mercado reaccionó negativamente, evidenciando que hoy se valora más el consenso y la sostenibilidad de las medidas que la firmeza en recortar gasto público.