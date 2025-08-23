Un macabro hallazgo generó conmoción entre los vecinos de Mar del Plata en las últimas horas, cuando la Policía encontró muertos a dos hermanos dentro de la vivienda que compartían. El hecho fue descubierto en la noche del viernes durante un operativo en una casa de la calle Rawson al 2700. Una vecina había realizado la denuncia luego de varios días sin obtener respuesta a sus mensajes. “Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que estaba vinculado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo estas dos personas”, señaló una fuente oficial al medio marplatense 0223.

Las víctimas habían dejado de responder hacía dos semanas, por lo que una vecina decidió acercarse al domicilio para ver qué ocurría. Al no recibir respuesta al golpear la puerta, llamó al 911. Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda acudieron al lugar, forzaron la entrada y recorrieron el pasillo hasta llegar a la vivienda, donde hallaron los cuerpos sin vida de los hermanos.

De acuerdo con el mismo medio, los cadáveres no presentaban signos de violencia ni había indicios de que la casa hubiera sido forzada. Personal de la Jefatura Departamental tomó testimonios de allegados y la principal hipótesis es que se trató de muertes naturales, aunque la investigación sigue en curso.