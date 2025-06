El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dispuso hoy el cierre temporal de todas sus embajadas en el mundo, incluida la de Argentina, e instó a sus ciudadanos en el exterior a informar su ubicación y estado para poder responder con rapidez ante posibles emergencias, en medio del conflicto militar en Medio Oriente. “La Cancillería israelí decidió cerrar de manera preventiva sus embajadas. Esto no obedece a una situación específica con Argentina, sino a una decisión a nivel global”, señalaron a Infobae desde la representación diplomática.

El embajador en Argentina, Eyal Sela, está actualmente en Israel, donde participó de las actividades oficiales junto a Javier Milei durante su reciente visita. En diálogo con Radio Mitre, se refirió al conflicto con Irán: “Tenemos entendido que son quince bombas nucleares destinadas a destruir correctamente a Israel. Irán estaba a punto de cumplir su programa de aniquilación”. Agregó que ese plan incluía varios frentes, y que Israel consideró que no podía esperar más para actuar. Según explicó, la amenaza no se limita al programa nuclear —con uranio enriquecido al 60%, cerca del 90% requerido para armas—, sino también a la fabricación intensiva de misiles. “Están produciendo 300 misiles balísticos al mes, más de 3600 por año. Muchos países no tienen esa capacidad. Además, buscan repetir el 7 de octubre con acciones en el terreno desde distintos frentes. Por eso tomamos la decisión de eliminar esa amenaza”, afirmó.

Sela aseguró que la ofensiva militar se enfoca “exclusivamente contra los objetivos ligados al programa nuclear militar y la capacidad de Irán de hacer daño a Israel”. Y advirtió sobre la magnitud del conflicto: “Israel no se defiende solo, también está protegiendo a Occidente. Irán fabrica misiles con alcance a Europa y perpetra atentados en distintos continentes, como bien saben en Argentina”.

Refuerzo de seguridad

Tras la muerte de Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, y Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor, durante ataques aéreos israelíes en Teherán, la tensión se disparó. En Argentina, hogar de una de las comunidades judías más grandes del mundo, la situación generó preocupación. Por ello, el gobierno de Javier Milei ordenó reforzar la seguridad en instituciones de la colectividad, confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio de Seguridad.

Se intensificó la protección en la sede de la AMIA en Pasteur y la embajada de Israel, escenarios de los atentados de 1994 y 1992, respectivamente, así como en la Sinagoga de la Congregación Israelita y las escuelas ORT. En abril del año pasado se había implementado un plan similar, impulsado por Jorge Macri, tras otro pico de tensión entre Irán e Israel, que incluyó el lanzamiento de drones y misiles por parte del régimen iraní.

La Justicia argentina sostiene que Irán estuvo detrás de los atentados de los años 90. La Cámara Federal de Casación Penal determinó que el ataque a la embajada y el de la AMIA “respondieron a un designio político y estratégico” del régimen iraní, y que ambos fueron ejecutados por Hezbollah, según la investigación.

El diputado Waldo Wolff se pronunció al respecto y compartió un mensaje que replicó Milei: “Del lado de Israel, siempre poniendo la palabra y el cuerpo como cuando se firmó el pacto con Irán. En Argentina, las instituciones judías cuentan con seguridad aeroportuaria desde hace décadas, al igual que en el resto del mundo. Irán nos puso una bomba y asesinó a 85 compatriotas solo por estar en la casa de la comunidad judía aquel 18/7/94”.

Y añadió: “Llevamos a nuestros hijos a colegios con custodia. Irán, financiando a sus brazos como Hamas y Hezbollah, hace años que busca destruirnos. Apoyo cada medida que apunte a impedir que desarrollen un arma nuclear quienes anuncian su intención de destruir a Israel y a los judíos”.

Cerró: “Quienes se indignan por el derecho legítimo de defensa israelí no mandan a sus hijos a instituciones con pilotes, sin importar su religión o nacionalidad. Qué suerte que no deban hacerlo. Eso muestra claramente quién agrede y quién se defiende. Acá estamos de nuevo. Con la palabra y el cuerpo”.

Ofensiva en Medio Oriente

Este viernes, las fuerzas armadas israelíes lanzaron la Operación León Naciente, una acción militar para contrarrestar la amenaza iraní contra la existencia misma del Estado de Israel. “Esta operación seguirá el tiempo que sea necesario”, aseguró el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien dio la orden de avanzar.

“Hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní son una amenaza existencial para Israel y un riesgo grave para el resto del mundo”, alertó un portavoz castrense.

El líder supremo iraní, ayatolá Ali Jamenei, condenó el ataque y sostuvo que expone la “vil naturaleza” de Israel. Además, advirtió que el Estado israelí “se ha preparado un destino amargo, que sin duda enfrentará”.