Milei hablo anoche en un acto partidario, articulando un discurso cargado de insultos y acusaciones:“Están molestos porque les estamos afanando los choreos”, confesó el Presidente, mientras un público eufórico entonaba canticos libertarios en el Teatro San Carlos.

En su discurso, reiteró la letania de acusar al kirchnerismo de “provocar estragos en la sociedad” y de “generar caos para desestabilizar al gobierno”. También apuntó contra Axel Kicillof, a quien tildó de “enano comunista”, y afirmó que “el problema del kirchnerismo es que son socialistas y chorros”.

El Presidente aprovechó la ocasión para respaldar a sus principales aliados: destacó a José Luis Espert como “vanguardista de las ideas de la libertad”, agradeció a Sebastián Pareja por el armado bonaerense y sin prurito exaltó a su hermana Karina por la “titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional”, que fue denunciada recientemente en Comodoro Py por una de las encargadas de organizar las coimas en el gobierno libertario.

Según Milei, su fuerza enfrenta una “doble batalla”: las elecciones provinciales del 7 de septiembre y los comicios legislativos del 26 de octubre. “Si ganamos la provincia, estaremos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo”, sostuvo.