La Casa Rosada confirmó que Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria y el proyecto que busca incentivar el blanqueo de dólares guardados “debajo del colchón”.

La medida apunta a otorgar más tiempo al oficialismo para negociar acuerdos con los gobernadores y los bloques aliados, como el PRO y la UCR.

En Balcarce 50 hay optimismo tras los resultados de las elecciones nacionales, que permitieron a La Libertad Avanza sumar bancas en ambas cámaras del Congreso.

Reforma laboral: los principales cambios del proyecto El Gobierno busca una “modernización laboral” que reduzca la informalidad —que alcanza al 43,2% de los trabajadores según la EPH— y fomente el empleo registrado en el sector privado. La iniciativa pretende beneficiar tanto a empleadores como a empleados, flexibilizando el mercado de trabajo.

Puntos centrales de la reforma La propuesta redefine el principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador para modificar modalidades laborales y actualiza los beneficios sociales no remunerativos.

Uno de los aspectos más polémicos es la extensión del período de prueba de tres a seis meses, lo que habilitaría despidos sin indemnización durante ese tiempo y fomentaría una mayor rotación laboral, especialmente entre los jóvenes.

También se impulsa la negociación individual entre empleadores y empleados para modificar funciones o jornadas, siempre que las modificaciones sean homologadas por la autoridad laboral. Aunque busca mayor flexibilidad, mantiene la protección de los derechos esenciales.

La reforma limita la respuesta del trabajador frente a cambios unilaterales en sus condiciones laborales (ius variandi). En caso de considerar ilegítima la modificación, el empleado no podrá exigir judicialmente la restitución a su puesto original, sino solo optar por el autodespido con indemnización.

Además, se establece un plazo de 30 días para impugnar sanciones disciplinarias; pasado ese tiempo, se considera que la medida fue aceptada.

El empleador deberá conservar el puesto del trabajador durante un año después del vencimiento de una licencia por enfermedad; si el empleado no se reincorpora, la relación podrá darse por finalizada sin indemnización.

Otras medidas del proyecto Los convenios colectivos mantendrán su estructura, pero se transformarán en un marco de “exigencia mínima”, habilitando acuerdos más flexibles por actividad.

También se creará la figura del trabajador independiente con colaboradores, permitiendo que emprendedores contraten hasta cinco personas bajo un régimen autónomo. Esta modalidad busca formalizar el empleo en microempresas y emprendimientos que actualmente operan en la informalidad.