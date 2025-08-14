Javier Milei dialogó con Zelenski y aseguró que colaborará en favor de la paz en Ucrania
El líder europeo resaltó la labor del Presidente y expresó su gratitud por el apoyo en la llamada Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. La conversación tuvo lugar un día antes de la cumbre clave entre Trump y Putin en Alaska
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó positivamente la charla que mantuvo este jueves con Javier Milei, quien expresó su disposición a colaborar en favor de la paz en el conflicto con Rusia. “Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo“, afirmó Zelenski en un comunicado difundido en su cuenta de X. Asimismo, el líder europeo elogió a Milei por “los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación”. “Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, agregó Zelenski.