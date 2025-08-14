El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó positivamente la charla que mantuvo este jueves con Javier Milei, quien expresó su disposición a colaborar en favor de la paz en el conflicto con Rusia. “Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo“, afirmó Zelenski en un comunicado difundido en su cuenta de X. Asimismo, el líder europeo elogió a Milei por “los logros económicos de Argentina, en particular la desregulación y la superación de la inflación”. “Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, agregó Zelenski.