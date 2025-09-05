Javier Milei en Estados Unidos: encuentro con inversores y foto con una candidata a astronauta
El presidente comenzó su gira en Los Ángeles con una conferencia del instituto Milken y este viernes volverá a Argentina para seguir de cerca las elecciones en la Provincia
Javier Milei comenzó su gira por Estados Unidos con una conferencia organizada por el instituto Milken ante unos 80 invitados, que incluyó reuniones y un encuentro con una joven salteña aspirante a astronauta.
La primera actividad del presidente fue reunirse con Noel de Castro, de 28 años, quien busca convertirse en la primera astronauta argentina. Luego, se encontró con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, quien en 2024 le había entregado un premio por sus reformas. Según alguien cercano al financista, apodado en los 80 como el “Rey de los bonos basura”, “se tienen mucho afecto”.
La gira continuó con una conferencia a la que asistieron empresarios de Crescent Capital Group, Stubhub, Vista Investment Group, Globant, Panda Express, Diamond Resorts, Citi, JPMorgan, Clearlake Capital, Edgewater, Coinbase, Paramount, VISA, Chevron, PIMCO, Copa Airlines, Amazon y las cámaras de comercio de Los Ángeles y Beverly Hills.
Durante 40 minutos, el Presidente expuso sobre la economía argentina y las oportunidades de inversión en agroindustria, energía, tecnología, minería y finanzas.