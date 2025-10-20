Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia: “Van a ingresar al mundo libre”

Tras conocerse los resultados preliminares del balotaje presidencial en Bolivia, que otorgan una ventaja irreversible a Rodrigo Paz Pereira con el 54,5% de los votos computados por el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Javier Milei felicitó al nuevo mandatario mediante un mensaje en su cuenta oficial de X.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, escribió Milei, resaltando además el cierre de un ciclo político en el país vecino.

En su mensaje, Milei destacó que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, haciendo referencia a los últimos 20 años de gobiernos alineados con lo que llamó “socialismo del siglo XXI”.

“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, sostuvo el mandatario argentino, concluyendo con su frase característica: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.

La Cancillería argentina también emitió un saludo institucional en X: “La República Argentina felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saluda al pueblo boliviano por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el triunfo y destacó en una entrevista televisiva la importancia de que el nuevo gobierno revise el acuerdo que el anterior presidente mantenía con Irán. Según Bullrich, algunos integrantes del futuro gabinete habrían mostrado disposición a finalizar ese acuerdo, lo que generaría tranquilidad para Argentina.

El balotaje, primero en la historia democrática de Bolivia, definió la presidencia entre el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. La elección se realizó en un contexto económico difícil, con caída de la producción de gas, escasez de combustibles y recesión. Rodrigo Paz, economista e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se impuso en las urnas y, de confirmarse el resultado definitivo, asumirá el 9 de noviembre como presidente de Bolivia.

La OEA y la Unión Europea destacaron el proceso como “ordenado y transparente”, con más de siete millones de ciudadanos habilitados para votar. En La Paz, seguidores del Partido Demócrata Cristiano celebraban frente al Hotel Presidente, a la espera del discurso del mandatario electo.

Su compañero de fórmula, el ex policía Edmand Lara, afirmó que “es momento de reconciliación, la paz está primero” y que la nueva gestión se enfocará en garantizar el suministro de combustibles y erradicar la corrupción.

Entre las reacciones del oficialismo saliente, el presidente Luis Arce pidió respetar la voluntad popular, mientras que el vicepresidente David Choquehuanca instó a ejercer el poder “sin prepotencia ni abuso”. Evo Morales minimizó el balotaje, afirmando que “se vota solo por cumplir” y que el voto nulo reflejó la postura de los movimientos sociales.

El empresario Samuel Doria Medina indicó que el nuevo gobierno deberá garantizar el abastecimiento de combustible y planificar un presupuesto más austero para 2026. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, calificó el día como “histórico” y señaló que “se termina de enterrar al MAS”.

Con el 97% de las actas escrutadas, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, confirmó que la tendencia es irreversible y que el escrutinio avanzaba sin inconvenientes, mientras se espera la confirmación oficial de los resultados tras completar el recuento final y los procedimientos legales correspondientes.