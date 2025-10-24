Después de cumplir 55 años, Javier Milei llevó adelante el cierre de campaña de La Libertad Avanza antes de las elecciones legislativas nacionales de 2025 en el Parque España de Rosario (Santa Fe), donde manifestó que “a partir del domingo va a cambiar de en serio la Argentina”.

Tras una extensa entrada acompañado por la militancia libertaria bajo el calor santafesino, el mandatario expresó que “es una alegría enorme cerrar la campaña donde el General Belgrano creó la bandera argentina”. “Ustedes son el alma de este movimiento y el motor de este proceso de cambio que empezó y ya no lo pueden parar”, dijo el presidente ante las numerosas personas que se reunieron para escucharlo. Añadió: “Somos el primer gobierno liberal libertario no sólo de Argentina, sino también de toda la historia del mundo. Es por eso que por primera vez, Argentina está recorriendo un camino distinto, el de las ideas de la libertad”. “Hoy, a diferencia de los que nos precedieron durante los últimos 100 años, estamos atacando de raíz a los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza. Problemas con los que convivimos en los últimos 40 años”, subrayó.

El mandatario señaló que gobierna “de espaldas al Congreso” porque “había que dar un cambio de 180 grados”. “Si bien sacamos leyes importantes, cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir a partir del mes de febrero. A pesar de ello y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de en serio la Argentina”.

“Tienen la oportunidad de cambiarle la cara al Congreso para poder avanzar con las reformas que la Argentina necesita”, dijo a los militantes, y añadió: “Necesitamos un Congreso más sólido para continuar con la estabilidad financiera, la lucha con la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”.

Además, resaltó los logros de su gobierno: “En el primer mes de gobierno alcanzamos el equilibrio fiscal. A los seis meses saneamos el déficit del Banco Central. Es por eso que hoy logramos bajar la inflación a niveles del 30% anual: para mitad del año que viene la inflación habrá sido un mal recuerdo para la Argentina”. Luego de destacar el trabajo de sus ministros, Milei afirmó que “Argentina es la 24va potencia mundial” y confirmó que en diciembre llegarán los caza F-16.

El presidente insistió en su llamado a los militantes a votar el domingo 26 de octubre, argumentando que “es imposible revertir 100 años de decadencia en 20 meses”.

“Íbamos camino a ser Venezuela”, afirmó Milei. En esa línea, criticó a Cristina Kirchner: “La condenada, la dueña de la tobillera, en 2013 firmó 12 acuerdos con la narcodictadura de Venezuela. Por eso: o caminamos hacia las ideas de la libertad, o caminamos hacia el comunismo ‘Castrochavista’”.

“No aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena. Por eso esta elección es tan importante”, insistió el mandatario. “Vamos a dar vueltas las urnas. Vamos a ganar con la fuerza de la libertad. Por eso, en esta elección de medio término no es una elección como cualquier otra, porque nunca antes en la historia un gobierno impulsó un cambio tan profundo como el nuestro. Como ustedes saben, cuando más profundo es el cambio, más fuerte es la resistencia de la política, para seguir viviendo del Estado”, remarcó.

“En 20 meses cumplimos todas las promesas de campaña”, aseguró Milei al dirigirse a la militancia joven de LLA, que según él creció “sin la posibilidad de tener sueños”.

Tras repetir el lema “Vamos a hacer a Argentina grande de nuevo”, inspirado en Donald Trump, el presidente reiteró su pedido de que “no aflojen” y “sigan sosteniendo el cambio que impulsamos en 2023″.

“A pesar de tener el mejor Gabinete de toda la historia, de estar acompañado de ministros brillantes, de diputados que son leones en el Congreso, no podemos hacerlo solos”, expresó Milei al volver a pedir el apoyo electoral para el domingo.

El mandatario, que celebró su cumpleaños sin agenda oficial y con una reunión privada en la Residencia de Olivos, retomó este jueves sus apariciones públicas con su presencia en la caravana realizada en el Parque España de Rosario, Santa Fe.

Cabe recordar que también estaba previsto que Javier Milei participara de un acto en Ezeiza, programado para el miércoles, que representaría el cierre de campaña en Buenos Aires. Sin embargo, tras recorrer varios distritos bonaerenses y provincias del interior, decidió cancelar su participación.