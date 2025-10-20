Javier Milei inicia la última semana de campaña con una visita a Córdoba

El presidente Javier Milei llevará a cabo esta semana una intensa agenda previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, con recorridas por el interior y actos destinados a reforzar el desempeño de La Libertad Avanza.

El primer destino de su gira será Córdoba, donde se mostrará junto al candidato a diputado Gonzalo Roca, un joven libertario vinculado al espacio que coordina Sharif Menem, sobrino de Martín Menem y de Eduardo “Lule” Menem, colaborador de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Desde el entorno libertario señalan que la provincia se complicó por la participación del exgobernador Juan Schiaretti por Provincias Unidas y de la diputada nacional Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba. Durante la última semana de campaña, se espera que Milei participe del segundo cierre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), posiblemente en Ezeiza, distrito con fuerte predominio peronista que obtuvo el 53,9% de los votos frente al 28,5% de La Libertad Avanza en los comicios bonaerenses.

Visita a Rosario Luego, La Libertad Avanza cerrará el período proselitista en Rosario, buscando consolidar su posición en una provincia clave donde prevén un “empate técnico” con la lista integrada por Caren Tepp y Agustín Rossi.

Así, antes del inicio de la veda electoral, Milei encabezará un acto en Parque España, junto al Río Paraná, a las 19, donde dará su discurso final de cara a los comicios por el Congreso Nacional. Desde el partido anticiparon la actividad en redes sociales con el mensaje: “Los esperamos el jueves 23 de octubre en Rosario!!!”