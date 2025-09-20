A un día de lanzar su campaña electoral en Córdoba con varios ministros, Javier Milei ratificó a su hermana Karina como secretaria general de la Presidencia, quien está involucrada en los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ANDIS. “La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario. Yo no me crie solo en la adversidad. ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina. Por eso, ahora seguimos remando juntos, igual que con Santiago (Caputo) y todo el gabinete. Acá no afloja nadie”, aseguró. Sobre la supuesta red de corrupción en ANDIS, afirmó: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?“.

Desmintió que Spagnuolo lo advirtiera: “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”. Además, criticó que se ataquen a su hermana: “Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”.

En campaña, Milei también buscó acercamiento con Mauricio Macri: “No estamos hablando, pero no están cerradas las puertas al diálogo”, aclarando que “las relaciones a veces se enfrían y otras, se profundizan”. Añadió: “Las circunstancias de los eventos electorales pueden generar estos distanciamientos ocasionales, pero tanto Mauricio Macri como yo sabemos de qué lado de la historia estar cuando la cosa se pone seria”.

Sobre la dolarización, sostuvo que es un proceso complejo que requiere adecuar el sistema financiero y, eventualmente, una consulta popular vinculante: “Si los argentinos deciden dolarizar y contamos con el financiamiento para hacerlo, se hace”. Reconoció que la suba del dólar puede afectar la inflación: “porque si cayó la demanda de dinero, hace saltar el nivel de precios”, pero aclaró que se trata de un impacto temporal: “Cuando se dan estas oscilaciones, la tasa de inflación baja más rápido”. Insistió en que aún hay que “arreglar el desastre que dejó el kirchnerismo”.

