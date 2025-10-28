Tras el amplio triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas, el presidente Javier Milei regresará este martes a la Casa Rosada para tomar juramento a Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Quirno reemplazará a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia la semana pasada.

La ceremonia será a las 17 en el Salón Blanco, con la presencia de familiares del designado y de los miembros del Gabinete.

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo Milei la noche del domingo tras conocerse el resultado electoral.

Además del respaldo presidencial, Quirno cuenta con buena sintonía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien fortaleció el vínculo durante un viaje a Canadá en marzo, cuando ella participó de una cumbre con más de cien CEO de mineras interesadas en invertir.

La continuidad de Werthein había quedado en duda en las últimas semanas por tensiones internas, alimentadas por la posibilidad del ingreso del asesor Santiago Caputo al Gabinete. El desgaste también aumentó tras los desprolijidades en la reunión entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.

Antes de dimitir, Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados para ejecutarse entre enero y abril del próximo año; el Gobierno ya anticipó que revisará minuciosamente esas designaciones.