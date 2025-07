Javier Milei lanzó un fuerte mensaje tras el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires: "Kirchnerismo o libertad". El cierre estuvo marcado por tensiones: uno por uno, quiénes son los candidatos para las legislativas de septiembre. La Junta Electoral de PBA prorrogó el plazo debido a dos cortes de luz que complicaron las presentaciones para las elecciones legislativas. Las alianzas bonaerenses presentaron las candidaturas para los comicios del 7 de septiembre, donde se renovarán 69 bancas en la Legislatura. Este año se eligen diputados por las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava, y senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima. Luego del cierre, Milei reiteró: "Kirchnerismo o libertad, statu quo vs. cambio, pobreza vs. progreso. ¡Viva la libertad carajo!".

El mandatario citó un mensaje del armador libertario, Sebastián Pareja, que denunció: "La Junta Electoral de La Plata, justo cuando vencía el plazo para presentar listas en la Provincia, se quedó sin suministro eléctrico. ¿Casualidad? Las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre". También sumó críticas por los cortes y la prórroga hasta el lunes entre las 09.00 y las 14.00: "Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. ¡Viva la libertad carajo!".