El presidente Javier Milei volvió a dialogar con el exmandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, tras varios meses sin contacto, mientras se evalúa la posibilidad de un reencuentro entre ambos.

La estrategia oficial busca acercar posiciones de cara a las elecciones legislativas de octubre. El acercamiento se habría dado luego de que Macri señalara la semana pasada que no mantenía diálogo con Milei, aunque estaba dispuesto a colaborar con él por el bienestar del país. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso. No soy de los que apostó o creyó que cuanto peor mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”, expresó Macri el martes pasado antes de la reunión de candidatos del PRO. También afirmó estar dispuesto a retomar el vínculo con el Presidente: “Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”.

El gesto de Milei estaría en línea con la posición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes promueven recuperar el diálogo entre el partido violeta y el amarillo. La alianza entre Milei y Macri surgió con el respaldo del PRO a La Libertad Avanza durante el balotaje del 19 de noviembre de 2019, pero se fue debilitando por las críticas del expresidente hacia el entorno más cercano del mandatario.