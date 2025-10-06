José Luis Espert renunció a la presidencia y a su lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión se formalizó esta mañana mediante una nota presentada al titular de la Cámara, Martín Menem. El diputado libertario enfrentaba presiones de la oposición por sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

Durante el fin de semana, Espert también desistió de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y el oficialismo busca que Diego Santilli encabece la lista, a la espera de la aprobación judicial. En su reemplazo en la Comisión de Presupuesto, el bloque de La Libertad Avanza evalúa designar como presidente a Bertie Benegas Lynch, economista y referente libertario. La decisión se definirá en una reunión política prevista para mañana, con la participación de Menem, aunque todo indica que será el elegido, luego de que el presidente Javier Milei lo respaldara públicamente. Desde la presidencia de la Cámara indicaron que en la próxima reunión de la comisión, el vicepresidente Carlos Heller (UP) deberá habilitar la moción del bloque oficialista para concretar el reemplazo.

La oposición, por su parte, advirtió que la renuncia debe tratarse en una reunión formal de la comisión, ya que las autoridades se eligen por votación. Esperan acordar el procedimiento para retirar el emplazamiento de la sesión y avanzar en la designación de Benegas Lynch, quien deberá asumir la conducción del debate del Presupuesto 2026.

Si el economista libertario asume el cargo, uno de sus primeros desafíos será gestionar la convocatoria del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, quienes no tienen previsto asistir a la comisión pese a los reclamos de la oposición. En la próxima sesión, los bloques opositores exigirán que la comisión dictamine antes del 20 de noviembre y que ambos funcionarios comparezcan.

La oposición busca además reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso sobre el endeudamiento del país, en el marco de las negociaciones entre Caputo y el Tesoro de Estados Unidos.

Con la salida de Espert, La Libertad Avanza deberá resolver si mantiene al diputado como miembro de la comisión o si designa un reemplazante. Como era la única comisión de la que participaba, quedará fuera de toda actividad en ese ámbito legislativo.

El oficialismo intentará además frenar los proyectos que piden la exclusión de Espert de la Cámara por “inhabilidad moral”. Actualmente hay dos iniciativas en ese sentido: una de Victoria Tolosa Paz (UP) y otra de Facundo Manes (Democracia). Aunque no figuran en el temario de la próxima sesión, podrían ser objeto de una moción para que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate ambos expedientes.