Karina Milei acusó a la oposición de impulsar una campaña sucia y desmintió las versiones sobre la supuesta posesión de un reloj de lujo. La secretaria general de la Presidencia descalificó los rumores que circularon en redes y apuntó contra sus adversarios políticos con un mensaje de tono electoral: "Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual".

Además, la presidenta de LLA utilizó su cuenta de X para reforzar su postura y responder a las acusaciones: "Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron". //