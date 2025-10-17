Axel Kicillof encabezó un acto por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta de San Vicente, donde criticó las políticas económicas implementadas recientemente por el gobierno de Javier Milei. En el contexto de la asistencia financiera de Estados Unidos, el gobernador bonaerense afirmó que el presidente “fue a pedir la escupidera” al Tesoro norteamericano y sostuvo que “es un fracaso”.

Según Kicillof, la visita de Milei a la Casa Blanca fue “la postal de humillación y entrega nacional más vergonzosa de la historia”. “Ni siquiera lo quisieron traducir porque no les importa ni una palabra lo que dice”, señaló. Kicillof cuestionó a Milei tras la asistencia financiera de Estados Unidos. “Llaman éxito al cuarto salvataje desde que asumió. Fue a pedirle la escupidera al Tesoro norteaméricano.

Nadie que está bien y tiene éxito necesita que los salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei”, sostuvo, apuntando al Palacio de Hacienda que conduce Luis “Toto” Caputo. También manifestó que a Trump “lo asesoran mal” y “le mienten” porque “le dicen que con un puñado de dólares se va a erradicar una amenaza, un ‘enemigo’ que es el peronismo. Y profundizó con un mensaje hacia el mandatario norteamericano: ”Yo les quiero decir Perón cambió el idioma argentino: en la argentina la dignidad se llama peronismo“. Tenemos que revivir a un gobierno nacional que dice que busca llevarnos de nuevo a la situación no solo del pre-peronismo, sino pre-democrática, anterior al voto universal. Hablábamos de que la plata no alcanza y el desvergonzado del Presidente contestó que si fuera así en la calle habría muertos“, expresó.

"Lo que está haciendo Javier Milei es un plan de destrucción del poder adquisitivo del salario, del empleo de la industria, no seamos inocentes no lo dejemos pasar. Son 80 años de peronismo, estamos acá para conmemorar a un líder político que también en una situación parecida dijo basta, honrar a Perón es decirle basta a las políticas de este Gobierno“, subrayó.

En el comienzo de su discurso, Kicillof también manifestó su apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución. “Llegamos a una situación espantosa. La presidenta del partido peronista está injustamente presa por honrar nuestras banderas”, afirmó Kicillof frente a la cúpula de la CGT.