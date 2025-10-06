La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este lunes el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, y dispuso el apartamiento del juez Julián Ercolini.

La decisión respondió a un pedido de la defensa del expresidente y, según el tribunal, “se impone para evitar cualquier sospecha de parcialidad que pudieran tener las partes”.