Este miércoles en Lomas de Zamora la caravana de la Libertad Avanza, de la que participaban Javier y Karina Milei, sufrió un ataque con piedras y botellas, motivo por el cual la actividad proselitista se suspendió .

En momentos que el mandatario se encontraba saludando a militantes que se concentraban en la zona, empezaron a arrojar objetos peligrosos hacía el jefe de Estado, lo que motivó que la custodia presidencial lo proteja a Milei y le dispongan que se retire del asedio.

El presidente fue transportado en otro vehículo lindero, junto a Karina Milei, Por su parte el candidato a diputado nacional,Jode Luis Espert, debio huir en moto para evitar ser atacado.

La Casa Militar había aconsejo que Milei no participará de la caravana. Se trataba de un contexto hostil en la previa para el Gobierno. Había una doble marcha, donde había simpatizantes a la gestión libertaria y otros grupos que repudiaban la llegada de los Milei al sur del Gran Buenos Aires.

El momento de la agresión a la caravana de LLA