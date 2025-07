El Gobierno negó que la alianza electoral formada por varios gobernadores vaya a afectar su estrategia para sostener en el Congreso los vetos que el presidente Javier Milei aplicará a las leyes de aumento para jubilados, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, expresó en el programa Solo una vuelta más por TN: “Eso se verá en el Congreso, creo que conseguiremos los votos para mantener los vetos, hay varios legisladores que van a acompañar. No puedo asegurar nada, ya que todo depende de las negociaciones que se den hasta el momento del tratamiento”. Además, desafió a la oposición a reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión: “Si logran el quórum, puede que haya votos suficientes para sostener los vetos y que la jugada les salga al revés”.

Francos defendió con firmeza los vetos y dijo que les preocupa “el equilibrio fiscal de la Nación, que impacta en las variables macroeconómicas”, y aseguró que lo protegerán. También volvió a instar a los gobernadores a reducir el gasto público de sus jurisdicciones.

Respecto a la alianza electoral de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut), Francos comentó: “La discusión será que hablen las urnas. No me parece nada anormal, es parte del juego electoral. Me parece bien competir”. Señaló que en las elecciones legislativas se enfrentarán dos modelos: uno basado en la antigua distribución de recursos inexistentes y otro que propone combatir los problemas estructurales del país, reducir el gasto estatal, frenar la inflación y mantener el superávit como política clave.

Tras su conflicto con Milei, estos cinco gobernadores conformaron un frente electoral que competirá en octubre y tendrá repercusión parlamentaria. Tras una reunión en la Casa de Chubut, difundieron un comunicado bajo el lema “Un grito federal”, que podría convertirse en el nombre de la alianza. Manifestaron su decisión de “competir mancomunadamente en las elecciones de octubre”, representando a “la Argentina del trabajo”, con una visión enfocada en el futuro y dejando atrás un pasado que impidió el desarrollo.

La relación con Milei ha sido fluctuante. Aunque inicialmente los gobernadores bloquearon la primera Ley Bases, luego facilitaron la aprobación de su segunda versión y respaldaron los vetos presidenciales sobre jubilaciones y educación. Incluso compartieron un asado con Milei en Olivos, donde fueron calificados como “héroes”. No obstante, el recorte en las transferencias de fondos volvió a generar tensiones. En ese contexto, promovieron modificaciones a los Aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Tras el anuncio de la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias en la Rural de Palermo, las tensiones disminuyeron. La conformación del frente electoral se concretó este miércoles, y los cinco gobernadores ya buscan incorporar a otros mandatarios a su espacio.