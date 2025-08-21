El Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), reunido este martes en su sede de CABA, definió por unanimidad continuar el plan de lucha en las universidades de todo el país llevando a cabo jornadas de protesta semanales y rotativas de 48 horas, con paros, movilizaciones, asambleas y otras acciones de acuerdo con las modalidades que defina cada Asociación de Base.

Las jornadas se concretarán los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, 1 y 2 de septiembre, teniendo como eje la visibilizacion del conflicto salarial y presupuestario así como la convocatoria a una Tercera Marcha Federal Universitaria en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y para rechazar el veto que el gobierno nacional ya anticipó. La marcha está prevista para la tercera semana de septiembre, en fecha a acordar con el conjunto de la comunidad universitaria.

En este sentido, CONADU también llevará al Frente Sindical Universitario la propuesta de realizar un acto frente al Congreso el día de tratamiento del proyecto de Ley en el Senado, lo que se presume ocurrirá el 28 de agosto.

“Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser aprobada por amplísima mayoría en el Senado y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria que muestre la legitimidad de nuestros reclamos y enfrente con éxito la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el gobierno nacional”, sostuvo Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.