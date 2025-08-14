La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró válido el impuesto mínimo al tabaco, obligando a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, a pagar más de mil millones de dólares al Estado.

El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había invalidado los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, la sentencia sostuvo que Tabacalera Sarandí no probó afectación al derecho de propiedad ni la irrazonabilidad de la Ley de Impuestos al Tabaco, implementada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Corte indicó que la empresa no presentó “comprobante alguno de la supuesta adhesión” y resaltó que los impuestos son un “valioso instrumento de regulación” y que es razonable un gravamen diferenciado para ciertas actividades. En el caso del tabaco, recordó que organismos como la Organización Mundial de la Salud avalan el aumento del precio de los cigarrillos para reducir su consumo. También subrayó que la política fiscal es atribución del Congreso, no del Poder Judicial.

En síntesis, Otero no demostró por qué el impuesto afectaba a su empresa. Mantiene una deuda con el fisco de $419.398.257.693, compuesta por $305.239.257.693 de capital (agosto de 2018 a junio de 2024) más $114.159.000.000 en intereses a diciembre de 2023.

ARCA lo denunció por lavado de activos, señalando que la firma habría canalizado más de $33.000 millones entre 2021 y 2023 mediante 23 distribuidores mayoristas sin respaldo fiscal ni operativo, involucrando las marcas Red Point, West, Kiel y Master.

La compañía creció en el mercado resistiéndose judicialmente al impuesto, logrando con medidas cautelares mantener precios por debajo de marcas tradicionales al alegar que era una pyme y que el gravamen era confiscatorio.

Además, Otero enfrenta en Mar del Plata una causa por presunta falsificación de estampillas fiscales y venta de cigarrillos con documentación falsa, iniciada en 2019 por el juez federal Santiago Inchausti a partir de una investigación de la ex AFIP.