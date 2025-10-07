La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y de haber financiado una campaña presidencial de José Luis Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que se aprobó su salida del país para ser juzgado por diversos delitos en territorio estadounidense. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó firme la resolución de primera instancia.

Machado ganó notoriedad por su vínculo con Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza. Tras las denuncias sobre aportes económicos y el uso de su avión privado, el legislador decidió bajar su candidatura.

Además, la Corte dispuso que el juez de la causa informe a las autoridades norteamericanas el tiempo que Machado permaneció detenido en Argentina, para que sea computado en caso de su encarcelamiento en Estados Unidos.