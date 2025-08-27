La diputada nacional Rocío Bonacci tuvo un grave accidente en la ruta 9

Un siniestro en la autopista Rosario-Buenos Aires puso en peligro la vida de la diputada nacional Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, cuando el auto oficial de la Cámara de Diputados en el que viajaban salió de la ruta y terminó en un campo cercano a Ramallo. Ambos resultaron heridos, aunque sin gravedad, y recibieron atención médica tras el choque. El hecho ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, referente de Unite, se dirigían a Buenos Aires. El vehículo, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, perdió el control y se despistó. “Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que pasa esto, en el sentido de que siempre conducen de manera peligrosa, a 160 kilómetros por hora”, señaló José Bonacci en un audio enviado a Cadena 3 Rosario mientras era trasladado junto a su hija a un centro de salud en Ramallo.

Con visible enojo por el hecho, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados: “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara nunca respondieron. O sea, (Martín) Menem lo hizo”. El accidente se produjo cuando el vehículo oficial salió de la calzada y terminó en un campo durante el viaje hacia Buenos Aires. “Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”, dijeron a Infobae desde el entorno de la diputada. La trayectoria política de Rocío Bonacci es reciente. Se sumó en 2023, atraída por la figura de Javier Milei, aunque hasta entonces no tenía experiencia en militancia ni cargos políticos.

En agosto de 2024, Bonacci participó en la cuestionada visita a represores en Ezeiza organizada por legisladores libertarios. No obstante, al igual que su colega Lourdes Arrieta, afirmó que fue engañada y desconocía a quiénes se iba a visitar, además de apoyar que se investiguen las circunstancias de la reunión. Su padre, en cambio, tiene una larga trayectoria partidaria y es conocido por su liderazgo en Unite, espacio que sirvió de plataforma a dirigentes excluidos de otras listas.

En 2019, José Bonacci fue pieza clave para que Amalia Granata encabezara la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe, obteniendo seis bancas en la Legislatura provincial con un armado de tinte evangélico y ultracatólico. Su cercanía con Milei facilitó también la llegada de Rocío Bonacci a la lista de diputados nacionales en 2023, que derivó en su elección.