La titular del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó al gobierno de Javier Milei: "Recibimos con agrado el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina". Javier Milei agradeció el apoyo del gobierno de Donald Trump: "Quienes defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos".

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó su apoyo al gobierno del presidente Javier Milei: "Tomamos con satisfacción el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la Argentina". La declaración se dio en la antesala del encuentro entre ambos en Estados Unidos.

En su cuenta de X, Georgieva escribió: "Tomamos con satisfacción la declaración de apoyo de Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".