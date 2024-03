El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien ya requirió las primeras medidas de prueba.

Por el momento, los imputados son el "ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas", indicó el dictamen.

"Ese mismo esquema fue replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario", aseguró el fiscal.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

Descargo

Ni bien se conoció la noticia, el ex presidente fue entrevistado por Radio La Red y dijo: “Yo hago de la honestidad un culto. Yo soy un hombre público. Y hablo por que quiero explicarlo lo que pasó a la gente. Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Están afectado a mucha gente de bien”, finalizó.

El origen de la causa

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal.

Según la denuncia, “se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública Nación Seguros SA.”

"A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública 'Nación Seguros SA´.

En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES", publicada por el diario Clarín.

Según reza el artículo, Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

En la denuncia "también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario", según el fiscal.

"Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado", recordó el fiscal.