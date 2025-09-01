Según los primeros resultados provisorios, Lisandro Almirón, candidato a gobernador de Corrientes por La Libertad Avanza, terminó en cuarto lugar en las elecciones de este domingo, en las que el hermano del gobernador Gustavo Valdés se impuso en primera vuelta. El postulante libertario no solo quedó lejos del oficialismo local, sino que también fue superado con amplitia por los principales referentes opositores, el peronista Martín “Tincho” Ascúa y Ricardo Colombi, de ECO, quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente. El actual diputado nacional apenas logró alrededor del 10% de los sufragios, tras una campaña marcada por incidentes y denuncias de posibles irregularidades. El desenlace se produce a tan solo una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza mantiene expectativas de derrotar al peronismo gracias a su alianza con el PRO. Antes de conocerse los resultados, el presidente Javier Milei difundió en redes sociales videos en los que se observaba a militantes del oficialismo correntino supuestamente repartiendo bolsas de mercadería con boletas adentro, y también retuiteó fragmentos de un programa local que denunciaba la falta de boletas de LLA en varias escuelas, bloqueos en rutas y casos de ciudadanos que no pudieron votar.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y máxima referente del espacio a nivel nacional, optó por no viajar a Corrientes este domingo, mientras Almirón aguardó los resultados acompañado por otros candidatos del partido. Días antes, había encabezado el cierre de campaña con una caravana por la capital provincial que terminó en incidentes debido a la agresión de militantes de otras agrupaciones.

En imágenes difundidas por la televisión, se ve que durante la caravana libertaria un grupo de manifestantes presentes en la zona comenzó a hostigar con gritos y empujones a la comitiva nacional, en la que también participaba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La custodia decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades, mientras la Policía detuvo a dos personas señaladas como responsables de las agresiones. “Él le pegó una patada al auto. ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta de que tenemos razón. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados si creen que por hacer periodismo pueden pegarle a un auto oficial”, señaló en medio de los disturbios el influencer Iñaki Gutiérrez, presente en la actividad.

Luego de los hechos, La Libertad Avanza emitió un comunicado responsabilizando al gobernador Gustavo Valdés y denunciando que “la marcha se vio empañada por el accionar violento de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical”. Según el partido, “interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poner a resguardo a vecinos y comerciantes que se habían sumado”.

Por su parte, Valdés rechazó las acusaciones, minimizó el episodio al describirlo como “un forcejeo” entre militantes y aseguró que, aunque los libertarios pidieron que no hubiera presencia policial provincial, de todas formas la fuerza intervino. Tras emitir su voto, el mandatario afirmó: “Tuvimos una campaña política realmente muy sucia, no recuerdo una campaña tan sucia, pero espero que podamos superar esto y llevar adelante una elección limpia, con candidatos que presenten propuestas”.