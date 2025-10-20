El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ante la prensa que su gobierno “compraría algo de carne de Argentina” con la intención de bajar los precios internos.

Así, justificó su apoyo económico al país y aseguró que la Argentina “está peleando por su vida”. Luego del anuncio, una periodista local le preguntó: “¿Qué tiene para decirle a los agricultores estadounidenses que sienten que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos, por ser un socio comercial importante?”. Frente a la consulta, el mandatario estadounidense respondió que “Argentina está luchando por su vida” y que “nada está beneficiando a Argentina”. También reafirmó su alianza geopolítica y expresó que intentará “ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre”.

Días después de recibir al presidente Javier Milei en la Casa Blanca y de advertir que su respaldo dependía de que el argentino ganara las elecciones, Trump volvió a hablar del país durante declaraciones a bordo del Air Force One.

“El Presidente de Argentina está tratando de hacer lo mejor posible pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien”, afirmó el mandatario norteamericano.

Sus muestras de apoyo a Milei se produjeron tras anunciar que Estados Unidos comenzará a importar carne argentina para intentar reducir el precio del producto en su mercado.

El gobierno de Trump otorgó un fuerte respaldo económico y financiero al presidente Milei, con intervenciones en el mercado cambiario y un swap de 20.000 millones de dólares.

“¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Milei tiene mi respaldo total y absoluto. No les defraudará. ¡Hagamos que la Argentina vuelva a ser grande!”, expresó Trump la semana pasada tras el encuentro con su par argentino.