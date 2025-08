El Gobierno restó importancia al movimiento de Jorge Macri, quien asumió como apoderado del PRO en CABA para intervenir en las negociaciones por las listas de candidatos en un eventual acuerdo con La Libertad Avanza. Karina Milei mantiene sus condiciones, aspirando a replicar la fórmula de supremacía libertaria usada en Provincia de Buenos Aires, donde Cristian Ritondo, con respaldo de Mauricio Macri, fue el interlocutor. La maniobra del jefe de Gobierno porteño no generó preocupación entre los libertarios, y desde la Casa Rosada señalaron que, tras conocerse la decisión en la Asamblea del PRO, recibieron aclaraciones del sector afín a Mauricio Macri, con quien Karina Milei sí está dispuesta a negociar. “Fue un gesto político, pero no tiene peso real, no firmará nada”, minimizaron.

Reafirman que las exigencias de Karina Milei, que hasta hace poco rechazaba cualquier acuerdo, siguen firmes: los tres candidatos a senadores, el primer lugar en la lista de diputados, uso del color violeta, el logo del águila y el sello puro de LLA. Además, insisten en el veto a Jorge Macri y Silvia Lospennato, rival de Adorni en elecciones pasadas. Justifican estas condiciones en la ventaja que obtuvo LLA tanto a nivel nacional como en CABA, donde el vocero presidencial superó al PRO, relegándolo al tercer puesto. “Ellos ganan más aliándose con nosotros que al revés”, argumentó un operador, asegurando que las cláusulas siempre fueron explícitas. Karina y Mauricio Macri nunca tuvieron un contacto privado, ni siquiera ahora que se reactivó la posibilidad de una alianza, que aún está lejana.

El diálogo se da entre representantes: Pilar Ramírez por Karina Milei y Ezequiel Sabor por Mauricio Macri. Desde el lado libertario no descartaron un posible acercamiento: “Veremos qué pasa”, dijeron. En cambio, Macri solo ha dialogado directamente con el Presidente o, ocasionalmente, con Santiago Caputo, del entorno cercano de Milei. Fuentes cercanas al exmandatario aseguran que “no habrá acuerdo” y que el PRO podría no acompañar al oficialismo en el Congreso, en plena antesala de la discusión por los vetos a los aumentos aprobados para jubilaciones y discapacidad en el Senado. A Macri le molestó que los libertarios difundieran desde el principio su intención de quedarse con los lugares clave de las listas.

En el PRO porteño también cayó mal el intento de excluir a Jorge Macri. No tanto por él en sí, sino porque se interpreta como un intento del oficialismo nacional de imponer condiciones en el bastión histórico del PRO. El Gobierno, por su parte, no cederá en ese punto: Milei está muy molesto con Jorge Macri por la campaña en CABA, como ha demostrado al evitar saludarlo públicamente en actos oficiales. Aun así, no descartan avanzar con un pacto con el PRO. Desde ese espacio respondieron que no les interesan “nimiedades sin importancia” y expresaron escepticismo sobre el avance de las negociaciones.