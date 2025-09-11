Autoridades de la UBA informaron este jueves que la universidad pondrá en marcha un “plan de restricción” debido al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Asimismo, convocaron a los diputados a rechazar la decisión de la Casa Rosada y anunciaron una movilización para el mismo día en que se trate el tema. El rector Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci, ofrecieron una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado, donde expusieron el panorama actual de la institución.

“Vamos a comenzar con un cambio en los horarios de poner las luces para que se gaste menos, cambios normales que hacen que bajemos el gasto y nos permite seguir trabajando como hasta ahora”, detallaron entre las medidas. También admitieron que se redujeron las becas de investigación y que existen dificultades para el mantenimiento de edificios. “Estamos funcionando pero estamos entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, agregaron. Gelpi advirtió que “la falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”. “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año. Como dijimos anteriormente, la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina”. Además, remarcó la relevancia de la UBA en los rankings internacionales y añadió: “Apelamos a la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.

“Necesitamos también que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto que establezca parámetros de previsibilidad que evite la discrecionalidad para el 2026. Todos los problemas que atravesamos derivan de estar por segundo año consecutivo con presupuesto prorrogado”, indicó otra de las autoridades.

También señalaron “la caída salarial atroz donde los docentes y no docentes están renunciando a las universidades, donde tenemos que estar buscando a nivel científico, a nivel educativo, aquellos docentes y nodocentes para ese futuro de, de la universidad. Indudablemente, si seguimos en este camino no hay futuro de la universidad, no hay futuro de nuestro país. Y esto es lo que realmente pasó ayer“. El Ejecutivo envió al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición evalúa intentar rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles. La norma había sido aprobada en Diputados a comienzos de agosto con 158 votos a favor, pero sin alcanzar los dos tercios requeridos, cifra que la oposición necesita reunir para revertir el veto y sostener el proyecto original.

Tras la firma de Milei para vetar la ley, los gremios docentes llamaron a un paro nacional para el viernes 12 de septiembre. La huelga de 24 horas fue convocada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.

Los sindicatos también confirmaron una nueva Marcha Federal el día en que el Congreso discuta el veto. Paralelamente, la oposición analiza convocar a una sesión especial el miércoles para insistir en la aprobación de la norma.

Según el comunicado difundido por el gremio, el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Además, remarcaron la preocupación por la “crítica situación salarial” del personal universitario. Dirigentes sindicales alertaron sobre el déficit presupuestario de las universidades, el deterioro de las condiciones laborales y el riesgo que implica para el normal funcionamiento del sistema educativo.