Javier Milei acusó este jueves al “Círculo Rojo” de impulsar junto a la “casta” maniobras de difamación en su contra. Eligió como escenario el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), que reúne a políticos y empresarios de peso en el país. “Ayer, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”, afirmó.

La “casta” es el término que usó el propio Milei en la campaña electoral de 2023 para señalar a los dirigentes que viven de la política. Y “Círculo Rojo” suele emplearse para referirse a la elite de poder económico y empresarial. Por eso, el lugar elegido para criticar a ambos sectores no pareció ser casual. El mandatario volvió a rechazar las denuncias de corrupción derivadas de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. ¿Y cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia? Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", señaló. Y agregó: “La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”. “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, remarcó.

El Presidente dedicó parte de su discurso al ataque con piedras que sufrió ayer en Lomas de Zamora durante una recorrida de campaña. Aseguró que fue “emocionante” enfrentar la “lluvia de piedras” junto a José Luis Espert -candidato a diputado nacional- y su hermana Karina. “Se les veía la desesperación”, ironizó.

Y añadió: “Eso a mí no me va a asustar, lo comenté en nuestro chat de gabinete. Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedó en medio de lluvias de piedras”.

El mandatario recordó que hubo un período en que el estadio del “Funebrero” estuvo clausurado y su equipo fue local en la cancha de Villa Dálmine, en Campana. Y repitió: “Estoy acostumbrado a la lluvia de piedras”.

También evocó que sufrió agresiones en Brasil cuando viajó con su padre a ver la final de la Copa Libertadores del 2000, en la que el equipo de Carlos Bianchi se enfrentó a Palmeiras.

“En algún momento mi hermana también cuenta cuando jugaba al baby (fútbol infantil) y nos tocó jugar contra un rival que nos movía el arco y esas cosas. Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor“, exclamó. Previo al evento, Milei envió esta mañana un mensaje a sus ministros en el que se mostró “de buen ánimo, exultante” y listo para continuar la campaña, tras las agresiones con piedras y otros objetos ocurridas en la recorrida por el centro de Lomas de Zamora.

El mensaje, confirmado por Infobae, fue una “reflexión” sobre los incidentes de ayer por la tarde en la caravana que se llevaba a cabo en la calle Hipólito Yrigoyen, que finalizó de forma abrupta por los ataques.

En el chat compartido con los miembros del Gabinete, Milei apuntó contra la oposición y utilizó referencias futbolísticas para describir tanto su carácter como su determinación de intensificar la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre próximos.

En el chat compartido con los miembros del Gabinete, Milei apuntó contra la oposición y utilizó referencias futbolísticas para describir tanto su carácter como su determinación de intensificar la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre próximos.