El presidente Javier Milei adelantó que, tras las elecciones nacionales del próximo domingo, llevará adelante una reestructuración de su gabinete. A los reemplazos obligados por los ministros candidatos (Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri) se sumarán otros cambios destinados a optimizar la gestión en la segunda etapa de su mandato. “De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, expresó Milei en diálogo con el periodista Guillermo Andino durante una entrevista en la TV Pública.

El mandatario evitó brindar detalles sobre los cargos que podrían verse afectados, pese a los rumores recientes sobre posibles modificaciones en el equipo. “Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa”, señaló el Presidente, refiriéndose a la cantidad mínima de legisladores necesaria para sostener los vetos presidenciales frente a las leyes promovidas por la oposición, una tarea que se ha vuelto desafiante en 2025. Y añadió: “Además, con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas”.

“Necesitamos la pared, mirar la configuración de potenciales aliados, que eso es un número más grande, y además queda un grupo intermedio con los cuales se puede dialogar y sacar reformas”, completó.

Críticas a los Recalde y a “los enojaditos de Macri” Entre las reformas que impulsa La Libertad Avanza se encuentran los cambios en la legislación laboral. Al tratar el tema, el Presidente apuntó contra “los caranchos de la industria del juicio” y mencionó directamente al exdiputado fallecido Héctor Recalde y a su hijo, el senador y candidato en CABA Mariano Recalde, ambos reconocidos por su trayectoria en derecho laboral.

“La industria del juicio la inventó Recalde padre y el hijo defiende el negocio de la familia, por eso asustan a la gente. Una lógica del socialismo es asustar a la gente”, puntualizó.

Milei comparó a los kirchneristas con los “gremlins”, los famosos personajes de la saga cinematográfica estrenada en 1984. En ese marco, también se refirió a los “enojaditos de Macri”, en alusión a los votantes que en 2019 no apoyaron la reelección del expresidente y optaron por la fórmula encabezada por Alberto Fernández.

“Los más grandes hemos aprendidos. Los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, que decían que eran moderadores y volvían mejores... Y del otro lado están los gremlins, usted le ira agua y se convierten en monstruos... Parecen un bichito divino, pero cuando le tiran agua, es decir cuando llegan al poder, ahí demuestran lo que son”, comparó.