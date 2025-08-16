Milei destacó la nueva película de Francella y criticó al kirchnerismo: “Les molesta el éxito de un filme que no contó con financiamiento del estado”

Tras conocerse que el presidente Javier Milei proyectó para diputados y miembros de su Gabinete la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, el mandatario se pronunció en su cuenta de X destacando que el film expone el “espectáculo bizarro que hoy ofrecen los kukas”. Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei escribió una crítica política y social en tres párrafos inspirada en el retrato de la “argentinidad” que propone la obra de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

“El número de parásitos mentales en la cabeza del progre determina la magnitud de su odio y sus alaridos quejosos como un ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”, expresó el Presidente. Luego añadió: “Quien ha tenido la suerte de leer el principio de revelación y comprenderlo, debería agradecer el espectáculo bizarro que nos brindan los kukas y la progresía woke ante Homo Argentum. ¡Los refleja tal cual son!”. La película de Cohn-Duprat-Francella generó debate en redes sociales, donde varios usuarios —incluso críticos de cine— señalaron que sus personajes condensan al argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”. En esa línea, Milei sostuvo que “la película les duele porque les muestra un espejo en el que se refleja todo lo que son... sobra decir cuánto les molesta que sea un éxito sin financiamiento estatal, ya que expone a muchos del sector (y cercanos) como fracasados absolutos”.

El viernes, Milei reunió a todo su Gabinete en Casa Rosada durante cuatro horas para tratar temas económicos y proyectar Homo Argentum como ejemplo de la batalla cultural. Días antes había hecho lo mismo en Olivos con diputados: tras debatir el plan económico, les propuso “ir a cenar o ver la película de Francella antes de su estreno”. Eligieron la proyección y compartieron “un momento ameno” hasta las 2:30 de la madrugada. La propuesta cinematográfica se caracteriza por su formato: 16 relatos independientes de entre uno y doce minutos, en los que Francella interpreta personajes radicalmente distintos, desde un director de cine internacional hasta un vendedor de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un millonario, un cura villero y un presidente.