Javier Milei sumará a sus ministros a la reunión que mantendrá a las 17 con los gobernadores dialoguistas. El Presidente solicitó la presencia de todo su Gabinete para dar una señal de unidad y lograr una foto institucional amplia. En la Casa Rosada destacan que el eje principal del encuentro será la negociación del Presupuesto 2026.

Qué gobernadores quedaron fuera de la convocatoria a la Casa Rosada Fueron excluidos los mandatarios kirchneristas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó en diálogo con Radio Rivadavia y Urbana Play: “Tuvimos conversaciones con ministros de Kicillof en varias oportunidades, el gobernador hizo reclamos que desde nuestro punto de vista no corresponden. Qué sentido tiene sentar en la mesa a alguien que no va con vocación de acuerdos, sino de confrontar”.

Francos añadió: “Con muchos de los gobernadores peronistas trabajamos este tiempo, más allá de las diferencias partidarias, conseguimos encontrar acuerdos. Kicillof, como lo planteó Milei, siempre plantea sus diferencias ideológicas, lo entiende el Presidente como perder el tiempo, no vamos a ponernos de acuerdo y perdemos el tiempo”.

