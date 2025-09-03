El presidente Javier Milei encabeza hoy el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), previo a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

El mandatario tiene a su cargo las palabras finales del acto proselitista, realizado en la sede del Club Villa Ángela, en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández. Durante la jornada, Fernández reiteró su pedido a los vecinos de Moreno que rechazan las políticas del Gobierno Nacional a no acercarse al evento. “Hoy no es el día”, remarcó la jefa comunal.

El oficialismo reunió allí a miles de militantes libertarios tras las últimas caravanas y recorridas de campaña, en las que se registraron incidentes y hechos de violencia contra candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes. En este contexto, el gobernador Axel Kicillof y su gabinete advirtieron sobre la falta de condiciones de seguridad en la convocatoria y alertaron sobre los riesgos de llevarla adelante. Milei llamó a la participación electoral: “Andá a votar” “Si ellos están empecinados en ganar en cualquier costo, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, señaló el presidente, instando a los bonaerenses a concurrir a las urnas el próximo domingo.

“Este domingo anda a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos. El kirchnerismo se está jugando sus últimas balas en estas elecciones. Nos están queriendo tomar de tontos y no les podemos dar el gusto”, expresó el mandatario.

“Este domingo, anda y votá. Aquellos que fiscalicen, sepan que del otro lado van a intentar hacer todo para hacernos trampa. Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia. Todos saben que algo anda mal en la provincia de Buenos Aires”, insistió Milei.