Milei lidera un nuevo encuentro de la mesa política para definir la estrategia de campaña rumbo a octubre

Javier Milei encabeza este lunes una nueva reunión de la mesa política para definir la estrategia de campaña de cara a octubre, luego de la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. El encuentro será a las 9.30 en Casa Rosada y contará con la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem. La semana pasada, el presidente buscó reducir tensiones entre Karina Milei y Caputo y avanzó con un esquema conjunto para la organización de la campaña nacional.

Los estrategas libertarios trabajan en cambios en la comunicación y el slogan para el 26 de octubre, tras críticas internas sobre “Kirchnerismo Nunca Más”, en referencia al informe de la Conadep de 1984. El Ejecutivo pretende que los candidatos nacionales enfoquen la campaña en los indicadores macroeconómicos de su gestión y comparen con las cifras de 2023 del gobierno de Alberto Fernández. Luego de la mesa nacional, Milei participará a las 11.30 de la jura del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, y a las 17 grabará una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. El martes partirá a Paraguay para reunirse con el presidente Santiago Peña.

Según TN, las asignaciones del proyecto son similares a las de 2025, ajustadas por el IPC del INDEC, e incluyen la “regla fiscal” para proteger el superávit, techos en las asignaciones y recortes en caso de situaciones imprevistas.

Este lunes también se reunirá la mesa política bonaerense en Casa Rosada a las 12, con la participación de Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro, Karina Milei, Ramón Lanús, Santiago Caputo, José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko. La campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial previo. Pareja, a pesar de críticas y poner su renuncia a disposición, fue ratificado como jefe de campaña en PBA, valorándose su trabajo en fiscalización provincial. Tras el primer encuentro, fuentes de la Rosada destacaron que hubo autocrítica y que se revisarán las fallas de estrategia política para mejorar de cara a octubre.