El presidente Javier Milei lidera una reunión de Gabinete desde las 10 de la mañana. No fue convocada de manera repentina, aunque sí se desarrolla en un escenario de fuerte volatilidad financiera y en la recta final de la campaña nacional. Como es habitual, se lleva a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Participan la mayoría de los ministros, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El encuentro estaba previsto para durar menos de dos horas, ya que al mediodía el vocero presidencial ofrecerá una conferencia de prensa. Una fuente calificada adelantó a Infobae que “no va a haber anuncios rimbombantes”.

Tradicionalmente estas reuniones eran los jueves, pero Milei resolvió pasarlas a los miércoles, dado que los martes se celebra la mesa política nacional que conformó tras las elecciones bonaerenses. Esa mesa está integrada por sus seis colaboradores más cercanos (Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich) y se encarga de definir los lineamientos esenciales que luego aplica el Gabinete. Así, lo político y lo gubernamental avanzan en paralelo. Con la llegada de octubre, el Gobierno encara las tres últimas semanas de campaña en medio de una gran inestabilidad e incertidumbre por el desenlace electoral. El oficialismo de La Libertad Avanza ya no mide igual que meses atrás, por lo que el Presidente reclamó a sus ministros mayor intensidad. En ese marco, Milei visitó Tierra del Fuego el lunes y tiene previsto recorrer Paraná, Entre Ríos, además de distintos puntos de Santa Fe aún por definir.

Los ministros también forman parte de la campaña. Luis Petri y Patricia Bullrich, a cargo de Defensa y Seguridad respectivamente, encabezan listas en sus distritos, siendo la candidata a senadora una figura con alto perfil que hará campaña también fuera de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se suman actividades proselitistas de Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo (Economía) y parte del equipo económico. El componente electoral atraviesa inevitablemente la agenda del Gabinete. Ayer Milei señaló en una entrevista con Antonio Laje que, en este momento, “la política está llenando de ruido la perspectiva futura”.

Sus dichos se alinean con el clima de tensión financiera, marcado por caídas en activos argentinos y un avance de la dolarización de carteras que impacta en el dólar oficial, todavía sin estabilizarse pese al respaldo simbólico de Estados Unidos.

En paralelo, surgen problemas internos. José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional, quedó en el centro de un escándalo tras conocerse que habría recibido 200 mil dólares de un acusado narcotraficante, Fred Machado.

Desde su agenda de seguridad, y tras el triple crimen de Florencio Varela, Patricia Bullrich cuestionó su candidatura: “No podemos aceptar personas aliadas al narco”. La decisión final dependerá del propio Presidente, quien lo impulsó como cabeza de lista bonaerense, y de Karina Milei, responsable del partido a nivel nacional.