Faltan menos de dos semanas para las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires, vistas como decisivas para que La Libertad Avanza mida su fuerza de cara a octubre. “Es el primer gran partido que tenemos. Hay que ganar sí o sí”, señalan desde el armado bonaerense. En la conducción libertaria lamentan la última semana: “Se desperdiciaron siete días preciosos”, dijo un referente. Todo comenzó con la suspensión por mal clima de un acto de Javier Milei en Junín, percibido como un mal presagio. Luego, el escándalo por los audios de presuntas coimas dominó la agenda mediática, sin señales de que pierda fuerza en los próximos días.

Pese a este panorama, LLA seguirá con sus actos programados: el postergado evento en Junín y una caravana en Lomas de Zamora, ambos encabezados por Milei. La expectativa se centra en si hará alguna referencia a los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Desde la Casa Rosada, se acordó que el único vocero sea el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien primero declaró que no ponía “las manos en el fuego por nadie”, pero luego defendió a los funcionarios de alto rango. El sábado sostuvo que “lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos” y que, si no denunció, fue porque carecía de pruebas o incumplió su deber. Esa es la postura oficial: “Tiene que hablar Spagnuolo y explicar él lo que quiso decir”, ratificaron fuentes presidenciales. Aunque afirman que Milei no tocará el tema, no descartan que lance alguna indirecta, probablemente en Lomas de Zamora, cuando ya se hayan difundido más audios. En sus últimas apariciones públicas, el Presidente evitó referirse al tema y solo compartió frases de Francos y Adorni en redes.

La línea de silencio se extiende también a actos sin Milei. En La Matanza no se habló del caso, ni siquiera José Luis Espert, quien años atrás presentó a Spagnuolo al líder libertario.

Próximos pasos de campaña Este lunes, en el Teatro San Carlos, con capacidad para 2000 personas, se lanzará la campaña de los candidatos libertarios a Diputados de la Nación. Milei dará un discurso fuerte, precedido por Espert, seguido de una foto con los primeros veinte postulantes. La elección de ese municipio no es casual: LLA compite voto a voto con la alianza Somos, del intendente Pablo Petrecca. El miércoles, Milei encabezará una caravana en Lomas de Zamora, coincidiendo con el inicio formal de la campaña nacional.

La coordinación electoral libertaria prevé actos distribuidos en distintas secciones. Guillermo Montenegro recorrerá las 27 localidades de la Quinta con presencia del PRO, mientras que Caputo y Sturzenegger se trasladarán a la Sexta, en Bahía Blanca. Aunque no se descarta un acto adicional en la provincia, Milei ya fijó el cierre de campaña para el 3 de septiembre en Moreno.

Las acusaciones del parejismo al kirchnerismo “Estas van a ser unas mini-PASO”, señala una candidata bonaerense sobre los comicios del 7 de septiembre. Los armadores de Sebastián Pareja priorizan garantizar la fiscalización, convencidos de que sin logística efectiva el aparato peronista-kirchnerista les pasará por encima. Para el oficialismo provincial, la elección es clave: si ganan, demostrarán supervivencia y golpearán a los libertarios rumbo a octubre.

La campaña libertaria evita mostrarse confiada. “No queremos decir que estamos bien porque eso es contraproducente”, afirma un integrante del equipo de Pareja. Una encuesta de Polldata, de Celia Kleiman, muestra a Espert con 41% de intención de voto y a Jorge Taiana de Fuerza Patria con 36,1%. Aunque los datos son nacionales y no se pueden trasladar directamente al 7 de septiembre, indican que LLA y el PRO tienen buena performance en conjunto, lo que eleva la tensión.

En los últimos días, los libertarios denunciaron maniobras del kirchnerismo para complicar su campaña: suspensiones de actos, amenazas y cambios forzados de sede. En Pergamino, la Sociedad Rural habría cancelado un alquiler para un evento de Espert; en Avellaneda, el Club El Porvenir suspendió la presentación de un plan educativo alegando un partido de AFA, pese a que el acto estaba pactado con antelación. También reportan presiones sobre la movilización en Lomas de Zamora, así como en Moreno y Junín. “Los K están organizando un cacerolazo para hostigar la llegada de Milei el lunes”, afirman.